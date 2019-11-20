Политика

12:34 20.11.2019

Кабмин запускает онлайн-систему мониторинга реализации Соглашения об ассоциации с ЕС

2 мин читать
Кабмин запускает онлайн-систему мониторинга реализации Соглашения об ассоциации с ЕС

Кабинет министров Украины открывает доступ к реформированной онлайн-системе "Пульс Соглашения", которая осуществляет мониторинг и визуализирует результаты реализации плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, сообщил вице-премьер по европейской интеграции Дмитрий Кулеба в ходе открытого заседания правительства в среду.

"Сегодня правительство утвердит ряд решений, одно из которых – план мероприятий правительства по выполнению Соглашения об ассоциации (Украины с ЕС – ИФ). По сути, мы перепрошиваем операционную систему евроинтеграции… И сегодня мы открываем "Пульс Соглашения". Это система мониторинга выполнения плана мероприятий. Три года до нас эта система существовала, но была доступна только для представителей госвласти. Предыдущее правительство отказывалось делать ее публичной", - сказал он.

По словам Кулебы, система "Пульс Соглашения" будет открыта для доступа внешних наблюдателей и аналитиков. Она выполнена по методологии Result Place Management, работает в режиме реального времени и обновляется ежеквартально по результатам и информации, предоставляемой отдельными министерствами.

"Чтобы вы понимали масштабы "Пульса Соглашения" – это 2 тыс. задач, 7,5 тыс. мероприятий, ориентированных на достижение конкретных результатов", - подчеркнул вице-премьер.

Кулеба поблагодарил ЕС за помощь в усовершенствовании этой системы и установлении четких KPI по выполнению задач по евроинтеграции.

Помимо этого, он сообщил об инициативе создания правительственно-парламентской платформы евроинтеграции, которая будет системно работать над подготовкой к принятию евроинтеграционных законопроектов.

Комментируя запуск "Пульс Соглашения", премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул: "Мы не хотим никому замыливать глаза какими-то непонятными показателями. У нас есть четкий план, четкие обязательства перед нашим обществом – двигаться в направлении европейских моделей и европейских ценностей. И теперь мы будем вместе с обществом мониторить эту работу".

В свою очередь посол ЕС в Украине Матти Маазикас, присутствовавший на заседании правительства, отметил, что проведение специального заседания Кабмина является позитивным сигналом о том, что евроинтеграция Украины является одним из приоритетов этого правительства. Он также заверил, что страна может рассчитывать на поддержку ЕС.

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС подписано в 2014 году.

More

Теги: #кулеба #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 20.11.2019
Украинские ученые смогут получить до 7 млн евро на исследования в рамках программы "Горизонт 2020"

Украинские ученые смогут получить до 7 млн евро на исследования в рамках программы "Горизонт 2020"

12:45 20.11.2019
Кулеба: Евроинтеграционная платформа - это дорожная карта законопроектов

Кулеба: Евроинтеграционная платформа - это дорожная карта законопроектов

18:06 19.11.2019
Кабмин 20 ноября проведет евроинтеграционное заседание

Кабмин 20 ноября проведет евроинтеграционное заседание

03:50 19.11.2019
Мы работаем над созданием национальной стратегии онлайн-безопасности для детей - Кулеба

Мы работаем над созданием национальной стратегии онлайн-безопасности для детей - Кулеба

15:15 18.11.2019
Стартовал пилотный проект по внедрению инструментов Google в Кабмине – Дубилет

Стартовал пилотный проект по внедрению инструментов Google в Кабмине – Дубилет

13:02 18.11.2019
Кабмин перераспределил 731 млн грн на погашение задолженностей по зарплатам медиков

Кабмин перераспределил 731 млн грн на погашение задолженностей по зарплатам медиков

14:35 16.11.2019
Минкультуры внесло на рассмотрение Кабмина кандидатуру на должность языкового омбудсмена

Минкультуры внесло на рассмотрение Кабмина кандидатуру на должность языкового омбудсмена

22:51 15.11.2019
Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

22:50 15.11.2019
Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

13:29 15.11.2019
Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд Украины признал законными действия по реадмиссии Саакашвили в Польшу

Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина могут пройти в формате телеконференции

Пришел черёд России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу – глава МИД Германии

Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи "Нормандской четвёрки" – Пристайко

Транзит газа через территорию Украины должен продолжиться после 2019г – глава МИД ФРГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о НКРЭКУ будет зарегистрирован до конца недели

Признание судом ООН России виновной в финансировании терроризма отразится на ее отношениях с США

ЕС продолжит поддерживать Украину на пути реформ и евроинтеграции – глава представительства ЕС

НАТО не допустит повторения "крымского сценария" в странах альянса - Столтенберг

Нардепы требуют от Зеленского и Трампа расследовать факты украино-американской коррупции на $7,4 млрд

До 2024 года Минсоцполитики планирует минимум вдвое сократить количество детей в интернатах

Зеленский считает, что в Раде должны быть молодые и "свежие" люди

Навчання загальновійськового резерву ОМБр ЗСУ з відбиття наступу бойовиків відбулися в районі відведення важкого озброєння ООС на Донбасі

Верховный суд Украины признал законными действия по реадмиссии Саакашвили в Польшу

Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины - послы G7

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА