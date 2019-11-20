Кабмин запускает онлайн-систему мониторинга реализации Соглашения об ассоциации с ЕС

Кабинет министров Украины открывает доступ к реформированной онлайн-системе "Пульс Соглашения", которая осуществляет мониторинг и визуализирует результаты реализации плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, сообщил вице-премьер по европейской интеграции Дмитрий Кулеба в ходе открытого заседания правительства в среду.

"Сегодня правительство утвердит ряд решений, одно из которых – план мероприятий правительства по выполнению Соглашения об ассоциации (Украины с ЕС – ИФ). По сути, мы перепрошиваем операционную систему евроинтеграции… И сегодня мы открываем "Пульс Соглашения". Это система мониторинга выполнения плана мероприятий. Три года до нас эта система существовала, но была доступна только для представителей госвласти. Предыдущее правительство отказывалось делать ее публичной", - сказал он.

По словам Кулебы, система "Пульс Соглашения" будет открыта для доступа внешних наблюдателей и аналитиков. Она выполнена по методологии Result Place Management, работает в режиме реального времени и обновляется ежеквартально по результатам и информации, предоставляемой отдельными министерствами.

"Чтобы вы понимали масштабы "Пульса Соглашения" – это 2 тыс. задач, 7,5 тыс. мероприятий, ориентированных на достижение конкретных результатов", - подчеркнул вице-премьер.

Кулеба поблагодарил ЕС за помощь в усовершенствовании этой системы и установлении четких KPI по выполнению задач по евроинтеграции.

Помимо этого, он сообщил об инициативе создания правительственно-парламентской платформы евроинтеграции, которая будет системно работать над подготовкой к принятию евроинтеграционных законопроектов.

Комментируя запуск "Пульс Соглашения", премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул: "Мы не хотим никому замыливать глаза какими-то непонятными показателями. У нас есть четкий план, четкие обязательства перед нашим обществом – двигаться в направлении европейских моделей и европейских ценностей. И теперь мы будем вместе с обществом мониторить эту работу".

В свою очередь посол ЕС в Украине Матти Маазикас, присутствовавший на заседании правительства, отметил, что проведение специального заседания Кабмина является позитивным сигналом о том, что евроинтеграция Украины является одним из приоритетов этого правительства. Он также заверил, что страна может рассчитывать на поддержку ЕС.

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС подписано в 2014 году.

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