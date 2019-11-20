Политика

10:54 20.11.2019

Верховный суд Украины признал законными действия по реадмиссии Саакашвили в Польшу

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Верховный суд Украины признал законными действия по реадмиссии Саакашвили в Польшу

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу.

"Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018г о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях", - сообщает пресс-служба Верховного суда в среду на странице в соцсети Фейцсбук.

В пресс-службе отметили, что решение было принято во время судебного заседания 19 ноября, полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней.

"Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - подчеркивают в Верховном суде.

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В начале октября Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.

7 октября Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению Саакашвили о насильственных действиях и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу в 2018 году.

Теги: #саакашвили #суд
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