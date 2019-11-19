Политика

18:06 19.11.2019

Кабмин 20 ноября проведет евроинтеграционное заседание

1 мин читать
Кабмин 20 ноября проведет евроинтеграционное заседание

Кабинет министров проведет 20 ноября евроинтеграционное заседание, сообщил вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Завтра состоится евроатлантическое заседание Кабинета министров, где мы примем ряд важных для ускорения евроинтеграции решений ", - сказал Кулеба во вторник на встрече членов Европейской бизнес ассоциации, посвященной 20-летию ЕБА.

В свою очередь, глава представительства Евросоюза в Украине в своем выступлении отметил рост украинского экспорта с добавленной стоимостью в ЕС и подчеркнул, что Евросоюз намерен продолжить поддержку евроинтеграционных процессов в стране.

При этом он указал на важность улучшения условий ведения бизнеса, в частности через борьбу с коррупцией.

Теги: #евроинтеграция #кулеба #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:50 19.11.2019
Мы работаем над созданием национальной стратегии онлайн-безопасности для детей - Кулеба

Мы работаем над созданием национальной стратегии онлайн-безопасности для детей - Кулеба

15:15 18.11.2019
Стартовал пилотный проект по внедрению инструментов Google в Кабмине – Дубилет

Стартовал пилотный проект по внедрению инструментов Google в Кабмине – Дубилет

13:02 18.11.2019
Кабмин перераспределил 731 млн грн на погашение задолженностей по зарплатам медиков

Кабмин перераспределил 731 млн грн на погашение задолженностей по зарплатам медиков

14:35 16.11.2019
Минкультуры внесло на рассмотрение Кабмина кандидатуру на должность языкового омбудсмена

Минкультуры внесло на рассмотрение Кабмина кандидатуру на должность языкового омбудсмена

22:51 15.11.2019
Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

22:50 15.11.2019
Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

13:29 15.11.2019
Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

12:31 15.11.2019
Верещук хочет встретиться с премьером Украины, чтобы обсудить "все раздражительные моменты сотрудничества"

Верещук хочет встретиться с премьером Украины, чтобы обсудить "все раздражительные моменты сотрудничества"

12:09 15.11.2019
Правительство выделит 700 млн грн для погашения задолженности по зарплате медикам – Скалецкая

Правительство выделит 700 млн грн для погашения задолженности по зарплате медикам – Скалецкая

11:04 15.11.2019
Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пришел черёд России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу – глава МИД Германии

Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи "Нормандской четвёрки" – Пристайко

Транзит газа через территорию Украины должен продолжиться после 2019г – глава МИД ФРГ

Окончательное решение о документе саммита "нормандской четверки" будет принято лидерами на встрече - источник

Зеленский: в Нормандском формате нужно начать разговор о возможностях проведения местных выборов в ОРДЛО после вывода оттуда всех НВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Линкявичюс не считает "большой победой" возвращение Москвой трех военных судов Украине

В аппаратах вице-президента США и совета нацбезопасности назвали разговор Трампа с Зеленским необычным и неправильным

Пришел черёд России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу – глава МИД Германии

Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи "Нормандской четвёрки" – Пристайко

Транзит газа через территорию Украины должен продолжиться после 2019г – глава МИД ФРГ

Послы G7 приветствуют запуск процесса открытия рынка земли в Украине

Окончательное решение о документе саммита "нормандской четверки" будет принято лидерами на встрече - источник

Порошенко 20-21 ноября намерен участвовать в конгрессе ЕНП в Загребе

Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа к берегам водоемов

Чехия осуждает российскую агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма – премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА