Политика

14:00 19.11.2019

Зеленский хотел бы конкретики по вопросу обмена "всех на всех" на встрече в Нормандском формате

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Зеленский хотел бы конкретики по вопросу обмена "всех на всех" на встрече в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что хотел бы говорить о конкретных сроках взаимного обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" на встрече в Нормандском формате.

"Если мы говорим об освобождении наших ребят или об обмене пленными, то есть такое словосочетание "обмен всех на всех", и для нас всех, для меня лично, для общества тоже должно быть больше конкретики", - сказал он на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о своих ожиданиях от встречи в Париже.

Зеленский подчеркнул, что "хочет вернуть всех наших людей домой". "Я тоже хочу говорить когда. Если всех, то когда? Для меня ответ на вопрос "когда?" - это конкретные сроки и "в ближайшее время", - указал президент Украины.

Теги: #обмен #зеленский #норманский_формат
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