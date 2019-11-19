Премьер Украины призвал инвесторов обращаться в Комиссию по защите бизнеса при возникновении проблем с госорганами

Премьер-министр Украины Алексей призвал иностранных инвесторов обращаться в Комиссию по защите прав бизнеса при Кабинете министров при возникновении проблем с государственными органами.

"Понимая масштаб вызовов, мы в офисе Кабинета министров создали специальный орган для работы с инвесторами. Поэтому если у вас возникнут какие-либо проблемы или неудобства в работе с органами государственной власти, у вас есть такой инструмент", - сказал Гончарук в ходе Украино-чешского бизнес-форума во вторник.

В то же время премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш отметил, необходимость возобновления деятельности межведомственной комиссии между странами.

В ходе форума ряд чешских и украинских компаний в присутствии обоих премьеров подписали соглашения и меморандумы о сотрудничестве.