Политика

11:21 19.11.2019

Премьер Украины призвал инвесторов обращаться в Комиссию по защите бизнеса при возникновении проблем с госорганами

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Премьер Украины призвал инвесторов обращаться в Комиссию по защите бизнеса при возникновении проблем с госорганами

Премьер-министр Украины Алексей призвал иностранных инвесторов обращаться в Комиссию по защите прав бизнеса при Кабинете министров при возникновении проблем с государственными органами.

"Понимая масштаб вызовов, мы в офисе Кабинета министров создали специальный орган для работы с инвесторами. Поэтому если у вас возникнут какие-либо проблемы или неудобства в работе с органами государственной власти, у вас есть такой инструмент", - сказал Гончарук в ходе Украино-чешского бизнес-форума во вторник.

В то же время премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш отметил, необходимость возобновления деятельности межведомственной комиссии между странами.

В ходе форума ряд чешских и украинских компаний в присутствии обоих премьеров подписали соглашения и меморандумы о сотрудничестве.

Теги: #инвестиции #инвестор #госорганы #гончарук #бизнес
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