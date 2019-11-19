Политика

10:56 19.11.2019

Лидеры "нормандской четверки", возможно, подпишут рамочный документ по урегулированию на Донбассе – источник

2 мин читать
Лидеры "нормандской четверки", возможно, подпишут рамочный документ по урегулированию на Донбассе – источник

Лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на саммите в Париже 9 декабря могут подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования на Донбассе, сообщил "Интерфаксу" (interfax.ru) во вторник информированный источник.

"Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита. Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса", - сказал источник.

По его словам, лидеры выразят приверженность политическому пути урегулирования конфликта посредством Минского комплекса мер.

"При этом за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера", которую согласовала ранее Контактная группа. Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ", - сказал источник.

В то же время документ, по словам источника, не содержит конкретных шагов, в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе.

Источник скептически отнесся к прогнозам возможности полноценной двусторонней встречи лидеров России и Украины на полях саммита. "Возможно, что называется, "на ногах" что-то и произойдет. Но я сильно сомневаюсь в возможности полноформатного двустороннего диалога (России и Украины) на полях саммита. Повестка такого рода диалога пока видится нечеткой", - сказал источник.

Между тем, по его словам, саммит может стать стимулом форсирования гуманитарных процессов на Донбассе.

"Речь об обмене пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Саммит здесь может стать неким драйвером. Таким образом, может быть предпринята попытка осуществить обмен до конца года, уже в декабре в привязке к встрече. Однако окончательно этот вопрос все еще не решен, проходит стадию обсуждений", - сказал источник.

На саммите, как ожидается, не будет подниматься вопрос смены формата Минских соглашений. "Об отказе от минского формата либо его изменении речи не идет. На саммите этот вопрос затрагиваться не будет", - сказал источник.

Теги: #оос #норманский_формат #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:34 19.11.2019
В Харькове умер раненный 12 ноября на Донбассе полковник Коростелев

В Харькове умер раненный 12 ноября на Донбассе полковник Коростелев

07:17 19.11.2019
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

19:03 18.11.2019
Боевики 8 раз нарушили режим тишины с полуночи, пострадавших нет

Боевики 8 раз нарушили режим тишины с полуночи, пострадавших нет

15:35 18.11.2019
Написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи" – спикер Рады

Написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи" – спикер Рады

07:29 18.11.2019
Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

18:39 17.11.2019
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, украинские военнослужащие не пострадали

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, украинские военнослужащие не пострадали

14:45 17.11.2019
Прямой взаимосвязи между проведением "нормандского саммита" и принятием закона об особом статуе Донбасса нет – Песков

Прямой взаимосвязи между проведением "нормандского саммита" и принятием закона об особом статуе Донбасса нет – Песков

13:08 17.11.2019
С начала суток боевики трижды открывали огонь на Донбассе

С начала суток боевики трижды открывали огонь на Донбассе

13:08 17.11.2019
Любые призывы заморозить ситуацию на Донбассе играют на руку россиянам

Любые призывы заморозить ситуацию на Донбассе играют на руку россиянам

07:16 17.11.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий– штаб ООС

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий– штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Тимошенко предлагала свои кандидатуры на важные должности в обмен на поддержку в Раде

Достижение соглашения с Путиным о мире может стать предлогом для ослабления санкций – евродепутат Кубилюс

Написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи" – спикер Рады

Тимошенко обжалует в КС законность запуска рынка земли без всеукраинского референдума

"Голос" призывает созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков посетит с рабочим визитом Днепр, Запорожье и Мариуполь

Новый законопроект о медиа может быть зарегистрирован в Раде уже в декабре - эксперт

Премьер Украины призвал инвесторов обращаться в Комиссию по защите бизнеса при возникновении проблем с госорганами

Зеленский: Тимошенко предлагала свои кандидатуры на важные должности в обмен на поддержку в Раде

Россияне вообще не смогут покупать украинскую с/х землю и будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства – уполномоченный Зеленского

Денисова передала омбудсмену Турции список удерживаемых в РФ и Крыму украинцев

РФ надеется, что участники саммита в "нормандском формате" подтвердят безальтернативность Минских соглашений – Лавров

Украине необходимо получить от Германии гарантии геополитической безопасности – евродепутат Кубилюс

Достижение соглашения с Путиным о мире может стать предлогом для ослабления санкций – евродепутат Кубилюс

Тимошенко обжалует в КС законность запуска рынка земли без всеукраинского референдума

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА