Политика

16:23 18.11.2019

Украине необходимо получить от Германии гарантии геополитической безопасности – евродепутат Кубилюс

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Украине необходимо получить от Германии гарантии геополитической безопасности – евродепутат Кубилюс

В связи со строительством Россией газопровода "Северный поток-2" Украина должна добиваться от Германии гарантий геополитической безопасности, которые могут быть воплощены в жизнь через гарантии интеграции государства в Европу, считает член Европейского парламента, экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"Сама (канцлер Германии – ИФ) Ангела Меркель сказала, что "Северный поток-2" не будет работать без гарантий транзита (российского газа в Европу через Украину - ИФ). Надеяться на какие-то гарантии со стороны Путина (президента РФ - ИФ), по-моему, достаточно наивно. Украине, прежде всего, могли бы помочь немецкие гарантии. Но не столько гарантии транзита через украинские трубы, сколько гарантии геополитической безопасности, которые могут быть приведены в жизнь через гарантии интеграции", - сказал политик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул: главная опасность заключается в том, что если транзитные возможности Украины окажутся ненужными для России, это может открыть ворота для новых агрессивных действий со стороны Кремля.

"Геополитически на строительство "Северного потока-2" мы смотрим очень негативно. Тут очевидна опасность не только в том, что Германия станет более зависимой от России, но и в том, что если будут созданы такие условия, что для России транзитные возможности Украины окажутся ненужными, это может открывать ворота для новых агрессивных действий со стороны Кремля. Это самая главная опасность", - пояснил Кубилюс.

Как сообщалось, в конце октября датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Дания была последней страной, которая должна была одобрить строительство газопровода на своей территории. Общая длина газопровода "Северный поток-2" – 2,400 тыс. км по двум ниткам. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Полный текст интервью с Кубилюсом обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #кубилюс #литва
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