Написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи" – спикер Рады

Законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет разрабатываться после встречи лидеров стран "Нормандской четверки", заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, также как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после "Нормандской встречи", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.

Он также высказал надежду, что встреча лидеров стран "Нормандской четверки" даст ответы на многие существующие в обществе вопросы.

"И создаваться этот законопроект будет, как сказал президент, совместно: Верховная Рада, Офис президента и общество", - отметил спикер.

Разумков отметил, что не стоит обвинять народных депутатов в отсутствии работы над законопроектом.

Как сообщалось, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.