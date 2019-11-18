Трамп: Зеленский даже не подозревал о блокировке военной помощи Украине, и Киев получил деньги без каких-либо условий

Президент США Дональд Трамп утверждает, что глава Украинского государства Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко даже не знали о задержке военной помощи США Киеву.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги (военная помощь США Украине - ИФ) не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", – написал Трамп в Twitter.

Президент США также назвал демократов "сумасшедшими" и "ничего не делающими", заявив, что они превратили импичмент в оружие для борьбы с ним.

Трамп также раскритиковал сотрудницу внешней разведки и помощницу вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, после того, как она в ходе слушаний в Конгрессе заявила, что телефонный разговор Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским 25 июля был "неуместным".

"Скажите Дженнифер Уильямс, кто бы это ни был, прочитать обе расшифровки президентских звонков и посмотреть только что выпущенное заявление из Украины", - написал Трамп в своем твиттере.

"Потом ей следует встретиться с другими противниками Трампа, которых я не знаю и по большей части никогда не слышал о них, и разработать атаку на президента получше!" - добавил он.

В свою очередь, The Wall Street Journal сообщает, что постпред США в Европейском Союзе Гордон Сондланд держал высокопоставленных чиновников в администрации Трампа в курсе усилий, направленных на то, чтобы убедить Украину начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера

Согласно письмам, оказавшимся в распоряжении издания, 19 июля, за день до того, как президент должен был провести разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, Сондланд отправил по электронной почте письмо группе должностных лиц администрации, включая исполняющего обязанности руководителя администрации Белого дома Мика Малвейни и министра энергетики Рика Перри, в котором сообщил, что Зеленский готов заверить Трампа в том, что он начнет расследование.

"Я только что говорил с Зеленским. Он готов принять звонок президента. Заверит его, что намерен провести полностью прозрачное расследование и "перевернет каждый камень", - написал Сондланд. Он также добавил, что президент Украины очень хотел, чтобы этот звонок состоялся до парламентских выборов 21 июля.

Малвейни ответил, что попросил Совет нацбезопаности запланировать звонок на следующий день.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.