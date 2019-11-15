Политика

17:52 15.11.2019

Экс-посол США в Украине Йованович не понимает причин кампании, развернутой против нее

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Экс-посол США в Украине Йованович не понимает причин кампании, развернутой против нее

 Бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях по возможности запуска процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа сообщила в пятницу, что не участвовала в каком-либо очернении Трампа в период предвыборной кампании 2016 года.

"Администрация Обамы (предыдущего президента США) не просила меня оказывать содействие в его кампании или вредить каким-либо образом кампании Трампа. Я не предпринимала никаких таких шагов, поскольку они идут вразрез с ролью карьерного сотрудника внешнеполитической службы", - заявила она.

Йованович отметила, что "никогда не встречалась с Хантером Байденом (сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена), как и не было ни прямых, ни косвенных разговоров с ним".

По ее словам, по долгу службы она встречалась несколько раз с Джо Байденом, но речи о Хантере Байдене или компании "Бурисма" у нее никогда не было.

Йованович высказала непонимание позицией личного адвоката Трампа Руди Джулиани в отношении нее. "Я общалась с ним (с Джулиани) три раза, но не касалась тем, имеющих отношение к этому делу. Я не понимаю, чем руководствуется Джулиани, когда он выступает с нападками на меня", - отметила она.

"Я отдавала и отдаю себе отчет в том, что я служу во благо президенту", - подчеркнула Йованович.

В начале октября экс-посол США в Украине дала показания в закрытом режиме в Палате представителей. Согласно стенограмме ее выступления, она заявила конгрессменам, что впервые узнала о том, что личный адвокат президента Джулиани пытался навредить ее репутации, от украинских официальных лиц. Также она рассказала, что постпред США при ЕС Сондланд предлагал ей написать в Twitter слова поддержки или похвалы в адрес Трампа, если она хочет сохранить свою работу.

Йованович занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.

По сообщению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США в Украине Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена.

По данным издания, личный адвокат Трампа Джулиани сообщил, что Йованович проявляла предвзятость по отношению к президенту США в частных беседах и препятствовала тому, чтобы заставить Украину провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера.

Газета писала, что хотя отъезд Йованович в мае из Украины госдеп США преподнесли как "запланированный", однако ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму летнего разговора лидеров США и Украины. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Теги: #йованович #сша
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