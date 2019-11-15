Политика

14:08 15.11.2019

В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

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В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

В связи с обнародованными Объединенной следственной группой (ОСГ) по расследованию причин катастрофы рейса МН17 в отношении возможной причастности к происшедшему должностных лиц России Европейский Союз вновь призвал все страны помогать следствию с целью установления и привлечения к ответственности виновных.

Так прокомментировала обнародованную в четверг информацию о контактах сепаратистов с официальными представителями РФ представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майа Косьянчич.

"Я просто напомню выводы Европейского Совета, одобренные в октябре, в которых ЕС еще раз подтвердил свою полную поддержку всем усилиям с целью установления правды, справедливости и ответственности для жертв сбитого МН17 и призывает все государства сотрудничать в полном объеме со следствием в соответствии с резолюции Совета Безопасности ООН 2166", - напомнила она позицию ЕС.

Ранее сообщалось, что в четверг, 14 ноября, Объединенная следственная группа в обращении с возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы ДНР, а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

"Члены руководства ДНР и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", - сказано в сообщении, обнародованном на сайте полиции Нидерландов.

Свои выводы следствие основывает на ряде телефонных разговоров, которые также обнародованы на сайте.

В частности, в этих разговорах упоминается роль командующего Южным военным округом Российской Федерации, генерала Сердюкова в поставке, равно как и упоминается российский министр обороны Шойгу, который, "как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии".

Следствие утверждает, что "признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами ДНР поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "БУК", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17, и который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде подразделений российских вооруженных сил в Курске (РФ)".

"ОСГ ищет свидетелей, которые могут поделиться информацией о тех лицах, которые контролировали руководство ДНР в Донецке и отдали приказ о развертывании ЗРК "БУК", - призвала ОСГ возможных свидетелей.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Теги: #мн17 #рф #осг #следствие
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