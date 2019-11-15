Политика

13:29 15.11.2019

Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

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Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

Наредеп из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что написала заявление на увольнение с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

"Я написала заявление на сложение полномочий представителя Кабмина в парламенте. Это моя инициатива, я считаю, что мы имеем разное виденье в подходах касательно коммуникации между Кабмином и парламентом", - сказала Верщук в пятницу журналистам в кулуарах парламента.

Нардеп пояснила, что упомянутые ею различия касаются качества работы правительства с депутатами в парламенте. Верещук также упомянула, что Кабинет министров не всегда слышит мнение депутатов. Также она признала, что те формы коммуникации между ветвями власти, которые ею предлагались, оказались неэффективными.

Теги: #увольнение #верещук #слуга_народа #кабмин
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