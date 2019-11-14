Политика

16:08 14.11.2019

Альтернативой минским договоренностям может быть только Вашингтонский договор - Порошенко

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Альтернативой минским договоренностям может быть только Вашингтонский договор - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что прежде чем объявлять о возможности выхода из минских договоренностей нынешняя власть должна предоставить альтернативу этому документу.

"Когда вы заявляете о том, что вы откуда-то выйдете, например, из минских соглашений, скажите, куда вы пойдете. Я уже сказал: единственной возможностью, куда нужно заходить, является ни будапештский меморандум, ни бухарестский, ни алма-атинский и даже не минский – это Вашингтонский договор… Это договор об основании НАТО – Североатлантического совета, который на сегодняшний день является наиболее эффективным элементом защиты, обеспечения безопасности любого государства-члена", - заявил Порошенко журналистам в кулуарах Верховой Рады в четверг.

По его словам, партия "Европейская солидарность" в связи с этим сделала заявление в Верховной Раде о том, что власть должна заявить, "что мы стремимся и боремся за подписание плана действий касаемо членства в НАТО". Он отметил, что реальные сроки подписания такого документа - 2022-2023 гг.

"Это и только это является механизмом защиты национальных интересов и национальной безопасности государства", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "BBC News Украина" заявил, что допускает возможность выхода Киева из минских договоренностей.

"Да, это возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал, в частности, глава МИД.

Теги: #порошенко #минские_соглашения
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