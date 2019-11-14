Политика

13:26 14.11.2019

Арахамия не исключает ротации в парламентских комитетах в ближайшее время

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Арахамия не исключает ротации в парламентских комитетах в ближайшее время

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что в ближайшее время пройдёт ротация в парламентских комитетах.

"Мы хотим ещё несколько ротаций среди комитетов сделать, по результатам голосования вчера... у нас, например, есть сотрудники, которые вообще не посещают заседания комитетов и занимают места... которые много говорят, но не много работают", - сказал Арахамия журналистам, отвечая на вопрос, когда заменят главу комитета по Вопросам внешней политике и межпарламентским связям Богдана Яременко.

Он напомнил, что перед избранием нового главы комитета будет проведён праймериз кандидатов на эту должность.

Арахамия сделал прогноз, что кадровые вопросы Верховная Рада рассмотрит в пятницу.

Теги: #рада #слуга_народа #арахамия
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