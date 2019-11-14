Политика

12:07 14.11.2019

Лукашенко отверг российские упреки в нахлебничестве Белоруссии, напомнив о цене защиты совместной границы и системы ПВО

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Лукашенко отверг российские упреки в нахлебничестве Белоруссии, напомнив о цене защиты совместной границы и системы ПВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не являются "нахлебниками" России, и предложил подсчитать стоимость защиты западной границы, а также совместной системы противовоздушной обороны.

"Нас постоянно упрекают (в России): "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы", - заявил Лукашенко в четверг на встрече с госсекретарем Совбеза Станиславом Засем и главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Также Лукашенко считает необходимым "напомнить им (России) о системе противовоздушной обороны".

"Они (РФ) долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники!" - возмутился президент.

Он пояснил, что "между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов".

Лукашенко заявил о необходимости подсчета стоимости всех услуг, которые она оказывает России, при подготовке к очередным переговорам об углубленной интеграции.

"Все возникающие вопросы (в переговорах с РФ) необходимо свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево", - сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко напомнил, что сейчас Белоруссия и Россия ведут переговоры об углублении интеграции.

Лукашенко заявил, что Беларусь выполняет функции защиты России на западном направлении, упрекнув Москву в нежелании помочь при поставке самолетов Су-30СМ.

"Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?" – сказал Лукашенко.

"Мы умеем им (оружием - ИФ) пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах", - заявил Лукашенко.

Теги: #рф #лукашенко #беларусь
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