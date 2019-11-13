Аграрный комитет рекомендовал к принятию в 1-м чтении законопроектов о спирте, пестицидах и использовании земель

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в среду рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении президентский законопроект №2300 об отмене государственной монополии на производство спирта и содействию детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

Об этом сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Кроме того, аграрный комитет рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект №2289 по ввозу пестицидов в Украину, авторами которого выступили шесть депутатов из фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За будущее". Законопроект, в частности, предлагает отменить обязательную регистрацию пестицидов в стране, где они производятся, при ввозе и применении их в Украине.

Парламентский комитет также по вопросам аграрной и земельной политики одобрил законопроект №2280 по планированию использования земель. Его авторами выступили 11 депутатов фракции "Слуга народа" и один из депутатской группы "За будущее".

Законопроектом предлагается урегулировать вопросы установления границ и комплексного пространственного планирования территорий общин. Документом отменяется необходимость разработки нескольких, схожих по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству. Кроме того, он нормирует вопросы, связанные утверждением документации, формирования электронной картографической основы для планирования территории и другое.