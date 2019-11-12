Политика

16:09 12.11.2019

Прошение об исключении Мазура из списка Интерпола было подано в субботу

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Прошение об исключении Мазура из списка Интерпола было подано в субботу

Замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции, агент Украины по делу "Украина против РФ" Елена Зеркаль заявила, что в ближайшее время ветеран украинский доброволец, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур должен быть исключен из перечня Интерпола.

"Перечень Интерпола и сотрудничество с Интерполом ведет министерство внутренних дел, и они держат это сейчас на контроле. Я только что контактировала с господином Геращенко (заместитель министра внутренних дел – ИФ), и он сказал, что в ближайшее время Мазур должен быть исключен с этого перечня", - сказала заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль во время брифинга в Дипломатической академии в Киеве во вторник.

По ее словам, соответствующее прошение было подано еще в субботу, и ожидается, что в ближайшее время генеральный секретарь Интерпола примет соответствующее решение.

 

Теги: #мазур #рф #интерпол #зеркаль
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