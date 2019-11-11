Задержанный в Польше ветеран Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне

Украинский ветеран Игорь Мазур, который был задержан 9 ноября на границе в Польше по запросу РФ, отрицает участие в боевых действиях на территории Чечни, сообщило Радио Свобода.

"Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время. Мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре "Свободный Кавказ". Украинские пограничники не предупреждали меня, что я в списке Интерпола. Я уже в Польше был несколько раз после того, как уволился из ВСУ. Я был в базе Интерпола с 2014 года, просто Интерпол не давал ход этому. Последние месяцы Россия начала активно работать на международном уровне. Интерпол сдался и включил нас в так называемый "черный список". К сожалению, Интерпол помогает в этом России", - цитирует на своем сайте заявление Мазура на брифинге в Люблине Радио Свобода.

Как сообщает Радио Свобода, пока будет длиться судебный процесс по его экстрадиции России, Мазур будет находиться в Люблинском воеводстве. Суд по избранию для него меры пресечения не состоялся.

"Мы думали, что будем в суде отстаивать, чтобы Игоря Мазура не арестовали до окончания процесса экстрадиции, но сегодня нам удалось в мое личное поручительство освободить Игоря Мазура. Польская прокуратура пошла нам навстречу. Игорь - на свободе, мы будем ходить на судебные процедуры. И надеемся, что все благополучно закончится. Это украинская и польская победа", - заявил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Дата первого судебного заседания по делу экстрадиции Мазура России или возвращения в Украину - неизвестна.

Польская прокуратура должна получить от России материалы, подтверждающие факт о розыске по каналам Интерпола гражданина Украины Мазура по подозрению в участии в боевых действиях в Чечне.

Как сообщалось, в субботу в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь". Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев. В Киеве под польским консульством прошла акция против задержания Мазура.

Вице-спикер польского Сейма Госевская заявила, что Польша не станет передавать Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.

10 ноября отдел Окружной прокуратуры в польском Холме удовлетворил ходатайство и Мазур был передан на поруки украинского консула в Люблине.