Политика

13:31 12.11.2019

Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА

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Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации (ОГА).

"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Полтавской ОГА", - говорится в тексте указа №№843/2019 от 11 ноября, обнародованном на сайте главы государства во вторник.

Указом же №842/2019 от 11 ноября Зеленский освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

Олег Синегубов – юрист и предприниматель - родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года по настоящее время является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.

В 2017 году - претендент на должность председателя Полтавской областной государственной администрации. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА.

Теги: #полтавская_ога #зеленский #кадры #синегуб
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