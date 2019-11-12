Сергей Рудык принял присягу народного депутата
Сергей Рудык принял присягу народного депутата Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Рудык, ставший победителем на мажоритарном избирательном округе № 198 (Черкасская обл.) на внеочередных парламентских выборах 21 июля, принял присягу нардепа на пленарном заседании парламента во вторник.
Как сообщалось, ЦИК признала избранным в округе №198 (центр - г.Смела) Рудыка 5 августа.
12 августа Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе, кроме того, были признаны противоправными действия ЦИК, и комиссию обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и 10 августа.
При этом в ЦИК отметили, что постановлением Большой палаты Верховного суда от 17 августа решение Верховного суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в округе №198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении этого искового требования отказано.
14 августа кандидат от "Слуги народа" по округу №198 Наталья Дьяченко обратилась в Шестой апелляционный админсуд с иском об отмене регистрации кандидата Рудыка народным депутатом.
21 августа ЦИК установила результаты выборов в округе №198, признав избранным самовыдвиженца Рудыка. 25 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа".
25 августа Верховный суд в составе Кассационного административного суда отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Рудык.
28 октября ЦИК начала повторный пересчет голосов избирателей 21-го избирательного участка на одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области, выполняя судебное решение.
30 октября ЦИК обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки обстоятельств нарушения законодательства Украины о выборах в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области.
5 ноября ЦИК окончательно установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в мажоритарном округе №198, признав избранным самовыдвиженца Рудыка.