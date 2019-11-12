Экс-гендиректор "Укроборонпрома" не задекларировал в 2016г 2 квартиры, земучасток в Киеве и 2 Range Rover, его уведомили о подозрении - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник уведомили о подозрении в совершении преступления бывшего гендиректора госконцерна "Укроборонпром" по факту декларирования недостоверной информации.

"Установлено, что чиновник в 2016 году не внес в декларацию доходы, две квартиры, земельный участок в Киеве и два автомобиля Range Rover, которые являются собственностью его гражданской жены", - сообщается на странице САП в соцсети Фейсбук.

В свою очередь, в пресс-службе НАБУ уточнили, что экс-генеральный директор не задекларировал в 2016 году доходы, "две квартиры стоимостью более 3 млн грн и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн".

Также в Бюро добавили, что расследование приведенных фактов детективы осуществляют с августа 2019 года.

Действия бывшего гендиректора квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины "Декларирование недостоверной информации" (наказываются штрафом от 2500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет).

Ни в САП, ни в НАБУ не сообщают имени уведомленного о подозрении экс-чиновника.

Как известно, должность гендиректора ГК "Укроборонпром" с 4 июля 2014г по 12 февраля 2018г занимал Роман Романов.

Вместе с тем, экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, что речь идет о Павле Букине, который сменил на посту гендиректора "Укроборонпрома" Романова и занимал эту должность с 21 февраля 2018г по 30 августа 2019г.