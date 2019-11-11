Среди иностранных лидеров опрошенные украинцы лучше всего относятся к Лукашенко, а хуже всего – к Путину

71% опрошенных украинцев негативно относятся к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным исследования, среди лидеров других стран украинцы лучше всего относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко (66% - позитивно и 15% - негативно), а хуже всего – к президенту России Владимиру Путину (71% - негативно, 17% - позитивно, 12% - не смогли высказать мнение).

На второе место по уровню позитивного восприятия украинцы поставили канцлера Германии Ангелу Меркель (позитивно – 60%, негативно – 17%). К президенту Польши Анджею Дуде позитивно относятся 48%, негативно – 9%, президенту Франции Эммануэлю Макрону позитивно – 39%, негативно – 17%, премьер-министру Канады Джастину Трюдо позитивно – 38%, негативно – 6%, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону позитивно – 33%, негативно – 11%, президенту США Дональду Трампу позитивно - 30%, негативно – 42%, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану позитивно – 28%, негативно – 20%.

Также отмечаются некоторые отличия в региональном разрезе. В частности, на юге и востоке Украины лучше относятся к Лукашенко, Эрдогану и Путину, на западе – к Дуде, Трюдо и Трампу. Среди старшего поколения самым большим уровнем поддержки пользуется Лукашенко, а среди младших возрастных категорий – Макрон, Джонсон и Трамп.

Самое большое количество сторонников Лукашенко и Путина – среди наименее обеспеченных опрошенных, а самое большое количество сторонников Дуды, Макрона, Трюдо, Джонсона и Трампа – среди наиболее обеспеченных опрошенных.

В разрезе сторонников различных политических сил президенты Беларуси, России и Турции являются явными фаворитами среди сторонников партии Оппозиционная платформа – За жизнь. Зато западные лидеры пользуются большей поддержкой среди сторонников партий Европейская Солидарность и Голос. Также Лукашенко и Путин являются явными лидерами поддержки среди тех, кто сожалеет в связи с распадом Советского Союза.

Соцопрос свидетельствует, что за более, чем последние полгода, практически не изменилось отношение к Меркель, Путину, Лукашенко, Макрону, в то время как отношение к Дуде улучшилось, а к Трампу – и Эрдогану – ухудшилось.

Опрос проводился в виде личного формализованного интервью с 29 октября по 4 ноября 2019 г. среди населения возрастом от 18 лет и старше, в нем приняли участие 3 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.