Мазур выпущен на свободу на поруки украинских консулов – посол Дещица

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщает об освобождении задержанного ранее на польской границе украинского добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, позывной "Тополь".

"Игорь Мазур на свободе! Прокурор удовлетворил наше ходатайство. Тополь передан на поруки украинских консулов и вместе с ними сейчас едет в Люблин. Спасибо за поддержку!", - написал Дещица на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Как сообщалось, в субботу в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь". Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев. В Киеве под польским консульством прошла акция против задержания Мазура.

Вице-спикер польского Сейма Госевская заявила, что Польша не станет передавать Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.