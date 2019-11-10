Политика

16:42 10.11.2019

Мазур выпущен на свободу на поруки украинских консулов – посол Дещица

1 мин читать
Мазур выпущен на свободу на поруки украинских консулов – посол Дещица

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщает об освобождении задержанного ранее на польской границе украинского добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, позывной "Тополь".

"Игорь Мазур на свободе! Прокурор удовлетворил наше ходатайство. Тополь передан на поруки украинских консулов и вместе с ними сейчас едет в Люблин. Спасибо за поддержку!", - написал Дещица на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Как сообщалось, в субботу в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь". Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев. В Киеве под польским консульством прошла акция против задержания Мазура.

Вице-спикер польского Сейма Госевская заявила, что Польша не станет передавать Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.

Теги: #мазур #польша #дещица
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:58 10.11.2019
Суда по избранию меры пресечения Мазуру не будет

Суда по избранию меры пресечения Мазуру не будет

15:53 10.11.2019
Вице-спикер Рады Кондратюк благодарит вице-маршалку Сейма Польши Госевской за поддержку в деле Мазура

Вице-спикер Рады Кондратюк благодарит вице-маршалку Сейма Польши Госевской за поддержку в деле Мазура

14:50 10.11.2019
Украинская сторона уже выработала стратегию защиты Мазура на суде в Польше, заявляет Кирилич

Украинская сторона уже выработала стратегию защиты Мазура на суде в Польше, заявляет Кирилич

11:09 10.11.2019
Дело Мазура: Минветеранов призвало Интерпол не становиться инструментом Кремля, применяемый им против украинцев

Дело Мазура: Минветеранов призвало Интерпол не становиться инструментом Кремля, применяемый им против украинцев

00:05 10.11.2019
Мазуру в воскресенье суд выберет меру пресечения

Мазуру в воскресенье суд выберет меру пресечения

21:06 09.11.2019
Польша не станет передавать Мазура РФ

Польша не станет передавать Мазура РФ

20:54 09.11.2019
В Киеве активисты пикетируют польское консульство - СМИ

В Киеве активисты пикетируют польское консульство - СМИ

19:54 09.11.2019
В "Евросолидарности" призвали правоохранительные органы активно способствовать освобождению Мазура

В "Евросолидарности" призвали правоохранительные органы активно способствовать освобождению Мазура

18:57 09.11.2019
РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев

РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев

18:04 09.11.2019
Консул Украины в Польше посетил задержанного ветерана АТО Игоря Мазура

Консул Украины в Польше посетил задержанного ветерана АТО Игоря Мазура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Съезд партии "Слуга народа" избрал Корниенко главой политической силы

Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа" на съезде партии

Дело Мазура: Минветеранов призвало Интерпол не становиться инструментом Кремля, применяемый им против украинцев

Мазуру в воскресенье суд выберет меру пресечения

РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сирии остаются около 500 американских военных

Встреча "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября

Корниенко от новых членах "Слуги народа": Дискуссия это хорошо, но и основания для исключения четко прописаны в уставе

Кандидатура Корниенко на пост главы партии не согласовывалась со всеми депутатами от "Слуги народа" - Поляков

Фракция "Слуга народа" в понедельник может рассмотреть вопрос санкций к Яременко

Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года

Второй этап съезда "Слуги народа" состоится до 15 февраля

Съезд партии "Слуга народа" избрал Корниенко главой политической силы

Корниенко озвучил три приоритета развития "Слуги народа"

Разумков: Для успеха на местных выборах "Слуге народа" необходимо создать широкую партийную структуру

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА