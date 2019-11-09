В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

В Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь", сообщается на странице движения в Facebook в субботу.

Причины задержания не указываются.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашему собрату. Но в этой ситуации решительную позицию должно занять наше государство, за свободу, независимость, территориальную целостность которого друг Тополя боролся не один десяток лет", - указывается в сообщении.

Представители движения обратились к Министерству иностранных дел Украины с требованием вмешаться в сложившуюся ситуацию и поспособствовать немедленному освобождению Мазура.

"Польскую сторону призываем прекратить выполнять российские инструкции - Москва это не оценит. Ведь может случиться, что российская сторона поступит с польскими гражданами так же, как польская поступила с Игорем Мазуром", - призвали в "Движении сопротивления капитуляции".

В свою очередь волонтер, член УНА-УНСО Назар Приходько заявляет, что Мазура задержали по запросу РФ.

"По запросу РФ в Польше задержан Игорь Мазур "Тополя"!!!! Легенду современного Националистического движения, моего Друга и Побратима … Жена подтвердила факт задержания. Буду держать вас в курсе событий! Посол Украины в Польше, Андрей Дещица - подтвердил данную информацию моим источникам … Игорь ехал на конференцию по приглашению вице-маршалка Польши", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Игорь Мазур – заместитель главы УНА-УНСО, глава Киевской организации партии, глава политсовета партии. Во время Оранжевой революции был одним из руководителей охраны палаточного городка на Майдане Независимости. Принимал участие в автопробеге "Поезд дружбы" в Крым и на Донбасс в декабре 2004 года.

Руководил "Правым Сектором" Киевской области и штабом 24 Сотни самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года принимал участие в боевых действиях в зоне Антитеррористической операции. С апреля 2015 года вошел в состав Вооруженных сил Украины, занимал должность командира роты, заместителя начальника штаба разведывательного батальона в Секторе "М". После демобилизации в ноябре 2016 года стал заместителем главы партии УНА-УНСО и заместителем главного командира Украинской Националистической Самообороны. С июня 2017 года также возглавляет общественную организацию "Межиморье", которая пропагандирует сотрудничество стран Балто-Черноморского региона – Украины, Грузии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.