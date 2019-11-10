Политика

15:50 10.11.2019

Кандидатура Корниенко на пост главы партии не согласовывалась со всеми депутатами от "Слуги народа" - Поляков

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Кандидатура Корниенко на пост главы партии не согласовывалась со всеми депутатами от "Слуги народа" - Поляков

Народный депутат от партии "Слуга народа" по 206-му мажоритарному округу (Черниговская область) Антон Поляков заявил, что кандидатура Александра Корниенко на пост главы партии не обсуждалась со всеми парламентариями от политсилы, а о таком решении они узнали на внеочередном съезде в воскресенье.

"Вы же сами видели, я задал вопрос Корниенко: почему выбирается глава партии перед тем, как в партию попадают другие депутаты. То есть нас 254, мы же команда, мы же одно целое, так а почему тогда вы сами приняли решение и после этого формально провели съезд?", - заявил Поляков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после завершения съезда партии в воскресенье.

По его словам, кандидатов на пост главы партии необходимо было предварительно проверить, обсудить и предложить им пройти полиграфическую экспертизу по всем правилам, а не так, как это делалось во время скандала в финансовом комитете Верховной Рады.

"Только после этого можно выдвигать человека и голосовать за его кандидатуру, и при этом чтобы голосовали все, а не так, что 50 делегатов, среди которых есть люди, продававшие округа на парламентских выборах. Я попал в парламент вопреки областному штабу и вопреки центральному штабу", - утверждает депутат-мажоритарщик от "Слуги народа".

Поляков уверяет, что вопросы, которые обсуждались в воскресенье на внеочередном съезде партии, не согласовывались с фракцией.

Ранее на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии "Слуга народа", которой руководил с мая текущего года. После избрания спикером парламента он неоднократно заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.

После этого съезд партии избрал главой политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александра Корниенко.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия называл Корниенко "безальтернативным кандидатом" на должность главы партии.

Теги: #корниенко #поляков #слуга_народа
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