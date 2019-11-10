Второй этап съезда "Слуги народа" состоится до 15 февраля

Внеочередной съезд партии "Слуга народа" в воскресенье постановил разделить собрание политической силы на два этапа.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", вторая часть съезда партии должна состояться до 15 февраля 2020 года.

"До этого момента мы как раз сможем провести процедуру подготовки местных партийных ячеек и изменить морально и юридически устаревший устав нашей партии", - заявил новоизбранный глава партии "Слуга народа" и зампредседателя фракции в парламенте Александр Корниенко.