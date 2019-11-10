Политика

13:18 10.11.2019

Корниенко озвучил три приоритета развития "Слуги народа"

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Корниенко озвучил три приоритета развития "Слуги народа"

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и кандидат на должность главы партии Александр Корниенко во время ее внеочередного съезда в воскресенье озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие четыре года.

"Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я, как кандидат на должность главы партии, и хочу предложить. Первое - это качественное изменение политики на местном уровне, второе - это качественно новый подход к партийному строительству и третий - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической литы для Украины", - заявил Корниенко.

Теги: #корниенко #слуга_народа
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