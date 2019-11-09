Консул Украины в Польше посетил задержанного ветерана АТО Игоря Мазура

Консул Украины в Польше встретился с задержанным там добровольцем, ветераном войны на Донбассе, одним из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорем Мазуром, известным под позывным "Тополь", сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Консул Украины безотлагательно выехал к месту задержания гражданина Украины, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию, а также обсудили вопросы адвокатской защиты", - сказал Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

По его словам, на данный момент прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины.