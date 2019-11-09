Политика

16:39 09.11.2019

К задержанному Мазуру не пускают консула и адвоката, в понедельник суд решит вопрос о его экстрадиции в РФ – Денисова

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К задержанному Мазуру не пускают консула и адвоката, в понедельник суд решит вопрос о его экстрадиции в РФ – Денисова

К задержанному в Польше ветерану войны на Донбассе, сотруднику Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игорю Мазуру не допускают адвоката и украинского консула.

Как уточнила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook, Мазур был задержан на пограничном пункте Дорогуск по запросу Российской Федерации.

"По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката", - заявила Денисова.

Она также сообщила, что 11 ноября суд в польском городе Холм рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

"Призываю Министерство иностранных дел максимально способствовать освобождению Игоря Мазура - украинского общественного активиста и участника русско-украинской войны в Донбассе", - обратилась Денисова.

Как сообщалось, Игорь Мазур с позывным "Тополя" был задержан 9 ноября по пути на конференцию, на которую его пригласил вице-маршал Польши.

Теги: #мазур #рф #денисова #польща
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