Порошенко надеется, что украинское руководство обеспечит привлечение РФ к международной ответственности

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил Украину с победой в Международном суде ООН в Гааге.

"Несмотря на все манипуляции и фейки России, своей аргументированной позицией Украина убедила Высокий Суд продолжить рассмотрение дела. Решение суда еще раз доказывает, что внимание международного сообщества приковано к российской агрессии, вопросы ни Донбасса, ни Крыма не закрыты, а постоянное членство в СБ ООН не является индульгенцией от ответственности", - написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что за минувшие пять лет проделан долгий путь, однако впереди ещё много работы.

"Важно не ослаблять давление, бороться за победу, не идти ни на какие компромиссы с агрессором, который стремится любой ценой избежать ответственности и навязать мир на своих условиях. Надеюсь, что украинское руководство продолжит борьбу и обеспечит привлечение России к международной ответственности!", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.