Политика

17:34 07.11.2019

Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе 18-19 ноября обсудит модернизацию Соглашения об ассоциации

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Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе 18-19 ноября обсудит модернизацию Соглашения об ассоциации

Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе на заседании 18-19 ноября в Брюсселе обсудит вопрос пересмотра Соглашения об ассоциации, сообщил торговый представитель – замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"У нас будет комитет ассоциации в торговом составе 18-19 ноября, это будет первая возможность обсудить этот вопрос. Думаю, больше можно будет сказать после этого комитета", – сказал Качка журналистам на конференции "Торговые войны: искусство защиты" в четверг.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, украинская сторона готова инициировать пересмотр тарифных квот в этом диалоге.

"Мы готовы поднимать все вопросы, у нас открытый диалог", – сказал Кулеба, отвечая на вопрос журналистов о готовности Украины инициировать обсуждение пересмотра тарифных квот при обсуждении модернизации соглашения с ЕС.

"Мое общение за последние два дня в Брюсселе показало, что с нами готовы обсуждать любые вопросы", – подчеркнул он.

"Я всегда подчеркиваю: нельзя говорить, что мы получим суперусловия по всем позициям. Это торговля, она должна быть сбалансированной, мы должны учитывать интересы наших партнеров из ЕС, одновременно защищая наши интересы", – добавил вице-премьер.

Теги: #ес #украина #ассоциация
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