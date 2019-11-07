Политика

16:44 07.11.2019

Аваков: надеюсь, что при следующем разведении сил "освободят Донецк" и разведение закончится на границе Украины и РФ

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Аваков: надеюсь, что при следующем разведении сил "освободят Донецк" и разведение закончится на границе Украины и РФ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что при следующем разведении сил на линии разграничения на Донбассе "освободят Донецк" и процесс разведения сил завершится на границе Украины и Российской Федерации.

"Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации", - сказал он журналистам в четверг в Золотом Луганской области.

Теги: #донецк #рф #оос #аваков
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