По факту высказываний Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" открыто дело – Нацполиция

Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода" со стороны экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщается на официальном сайте Национальной полиции в четверг.

"Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода". Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч.2 ст.171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.