Дубинский принес в САП факты на двух коллег из "Слуги народа" в связи с ситуацией вокруг частных площадок "ПроЗорро" и обратился касательно переписки Тищенко

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский принес в Специализированную антикоррупционную прокуратуру факты об обращении к нему двух коллег из фракции "с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок "ПроЗорро", а также обратился с тем, чтобы САП проверила переписку депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко с пранкером.

"Я предоставил факты, и они подтверждаются стенограммой заседания комитета, что ко мне обращались два депутата от партии "Слуга народа" Заблоцкий и Мовчан с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок "ПроЗорро". Я считаю, что это может иметь в себе коррупционную составляющую", - сказал он журналистам во вторник перед зданием САП.

Дубинский указал, что заявление у него принял лично руководитель САП Назар Холодницкий. Нардеп во вторник дает показания в НАБУ и САП.

Депутат также сообщил, что обратился в САП с требованием проверить факты, действительно ли происходила переписка его коллеги по фракции Николая Тищенко с пранкером, который выдавал себя за генерального прокурора Руслана Рябошапку.

"Если господин Тищенко действительно осуществлял такую переписку и общался с воображаемым генеральным прокурором Рябошапкой, и у него есть факты какой-то незаконной деятельности в партии "Слуга народа", то он (Тищенко – ИФ) должен был ответить на вопросы, которые ставятся в связи с этой перепиской", - отметил он.

Дубинский надеется, что данная информация уже во вторник будет внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начато расследование.

"Я сегодня общался с одним из депутатов фракции "Слуга народа", который подтвердил, что с господином Тищенко у меня был разговор, который упоминается в этой переписке. Я эти факты также сегодня предоставлю на допросы. Я считаю, что это вообще вопрос государственной безопасности, кто смог "клонировать" номер генпрокурора и общаться от его имени, и является ли эта переписка настоящей", - подчеркнул депутат.