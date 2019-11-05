Политика

15:17 05.11.2019

Третьякова анонсировала шесть реформ в социальной политике Украины

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Третьякова анонсировала шесть реформ в социальной политике Украины

Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа") анонсировала шесть приоритетных реформ в социальной политике государства.

"Я хочу анонсировать шесть реформ или проблем, которые мы должны решить за ближайшие полтора-два года. Первая - это проблема АТО/ООС – тех, кто принимал участие в войне, и создание пакета социальной защиты для таких людей по стандартам НАТО. Еще одна тема - наша занятость. Вы знаете, что готовится Трудовой кодекс, это тема для другого разговора, но его принятие - это только составляющая часть, регулирующая трудовые взаимоотношения. Вопрос занятости гораздо шире и включает в себя также проблематику трудовой миграции", - заявила Третьякова на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По ее словам, уже готовятся законопроекты, создающие второй уровень пенсионного обеспечения, и в ближайшее время будет проведена дискуссия, какая именно пенсионная система должна заработать в Украине.

"Четвертая тема - это честная компенсация за нанесения вреда жизни и здоровью. Должна констатировать, что за предыдущее годы мы не выработали механизм предоставления честной компенсации. Более того, мы уже вошли в систему "Зеленой карты" и, согласно ее положениям, если украинец за границей в результате ДТП нанесет вред жизни или здоровью, к примеру, итальянца или англичанина, то сумма компенсации будет измеряться сотнями тысяч и миллионами евро. В случае, если такой же итальянец или австриец нанесет вред украинскому гражданину, его ответственность будет ограничена нашим законом и сумой в 250 тыс. грн. Таким образом, перед нами возникла проблема дискриминации украинцев по отношению к европейцам. Кстати, уравнивание ответственности предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС", - утверждает глава комитета.

Пятой реформой она называет субъективизацию домохозяйств. Третьякова ссылается на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, который подразумевает под этим термином переход от персонального к семейному налогообложению.

"Шестой реформой мы должны навести порядок в Фонде социального страхования, посмотреть, как он должен быть модернизован. Первый законопроект в этой реформе - №2275 ("О внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования" - ИФ) был подан группой депутатов", - сказалаТретьякова.

Теги: #соцполитика #третьякова #социальная_политика #реформы
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