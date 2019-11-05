Политика

09:28 05.11.2019

Денисова сообщает об ухудшении здоровья граждан Украины, удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"

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Денисова сообщает об ухудшении здоровья граждан Украины, удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"

Состояние здоровья украинских политзаключенных Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова, удерживаемых на территории РФ и полуострова Крым по подозрению в участии в запрещенной на территории РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", ухудшается, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Джемиль Гафаров, который содержится в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области, находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации. У Сервета Газиева, находящегося в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, проблемы с кишечником и зубами. Он также нуждается в срочной госпитализации", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром.

"У Энвера Омерова и Асана Яникова, которые находятся в ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю, проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства", - добавила омбудсмен.

Денисова заявляет, что обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь.

Теги: #крым #рф #пленные #денисова
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