Политика

11:10 02.11.2019

Кулеба: Заседание Комитета ассоциации "Украина-ЕС" усилит динамику отношений с Евросоюзом

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Кулеба: Заседание Комитета ассоциации "Украина-ЕС" усилит динамику отношений с Евросоюзом

Пятое заседание Комитета ассоциации "Украина-ЕС", которое состоится 5 ноября в Брюсселе, является важным событием, которое усилит динамику отношений с Европейским союзом, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба Кабмина в субботу, во время мероприятий в рамках заседания Комитета будут установлены профессиональные контакты между представителями новой украинской власти и институтов ЕС, в частности, Еврокомиссии. Также будут обсуждаться идеи дальнейшей интеграции, которые лягут в основу документов, которые будут в декабре приняты Советом ассоциации.

"Мы имеем все основания сказать, что интенсивность диалога Украина-ЕС будет только наращиваться", - цитирует Кулебу пресс-служба правительства.

Кроме того, на заседании Комитета будет обсуждаться широкий спектр вопросов, связанных с политическим, экономическим и секторальным сотрудничеством. Отдельный блок будет посвящен мониторингу выполнения Соглашения об ассоциации и обновлению приложений к Соглашению.

Отмечается, что Совет ассоциации в декабре планирует подытожить предыдущие достижения Украины на пути приближения к ЕС и расширить процессы интеграции. Ожидается проработка конкретных совместных шагов по дальнейшей секторальной интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС, упрощение условий по торговле с ЕС, в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также получении "промышленного безвиза" (Соглашение ACAA).

Теги: #ес #кулеба #украина
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