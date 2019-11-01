Яременко передаст Разумкову заявление о сложении полномочий главы комитета по иностранным делам, если так решит фракция

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко утверждает, что написал заявление о сложении полномочий главы комитета, но передаст его председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, если решение об его отставке примет фракция "Слуга народа".

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от ст.163 и 182 УК Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий главы комитета", – написал Яременко на своей странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

По его словам, фотокопию заявления он опубликует в комментариях к публикации не позднее 23:00.

"Написать напишу. Но передам председателю Верховной Рады (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне. Депутат затем утверждал, что его переписка с секс-работницей сфабрикована им сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

1 ноября парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что фракция обсудит ситуацию вокруг главы Яременко на следующей неделе.