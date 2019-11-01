Политика

18:59 01.11.2019

Яременко передаст Разумкову заявление о сложении полномочий главы комитета по иностранным делам, если так решит фракция

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Яременко передаст Разумкову заявление о сложении полномочий главы комитета по иностранным делам, если так решит фракция

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко утверждает, что написал заявление о сложении полномочий главы комитета, но передаст его председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, если решение об его отставке примет фракция "Слуга народа".

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от ст.163 и 182 УК Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий главы комитета", – написал Яременко на своей странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

По его словам, фотокопию заявления он опубликует в комментариях к публикации не позднее 23:00.

"Написать напишу. Но передам председателю Верховной Рады (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне. Депутат затем утверждал, что его переписка с секс-работницей сфабрикована им сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

1 ноября парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что фракция обсудит ситуацию вокруг главы Яременко на следующей неделе.

Теги: #разумков #яременко
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