Политика

15:07 01.11.2019

Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке

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Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке

Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты. ... Это небоевая миссия, проходит в тылу", - сказал Загороднюк на пресс- конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, в Ираке в такой миссии может пребывать до десятка украинцев.

Министр рассказал, что сейчас проходят переговоры относительно участия Украины в миссии и в ближайшее время будет принято решение.

В июле 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале небоевой миссии в Ираке, в составе нескольких сотен инструкторов.

Теги: #ирак #нато #загороднюк
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