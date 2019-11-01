Политика

13:31 01.11.2019

Украина просит НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей

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Украина просит НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей.

"Во время визита Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей", - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в пятницу.

Он отметил, что в рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина. Также программа предусматривает: расширенное сотрудничество в сфере разведки; предоставление возможности представителям странам-партнерам получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.

Вице-премьер подчеркнул, что программа расширенных возможностей не является заменой плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Мы очень надеемся, что альянс примет позитивное решение относительно нашей инициативы", - добавил Кулеба.

Теги: #кулеба #нато
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