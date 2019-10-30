Политика

20:59 30.10.2019

Венгрию не устраивают поставки газа из РФ только через Украину, надо присоединиться к "Турецкому потоку" - Орбан

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Венгрию не устраивают поставки газа из РФ только через Украину, надо присоединиться к "Турецкому потоку" - Орбан

Венгрия заинтересована в получении российского газа не только через Украину, но и по "Турецкому потоку", заявил глава правительства Виктор Орбан.

"В данный момент мы получаем энергоснабжение со стороны России, но также рассматриваем и другие возможности. Мы надеемся, что сможем диверсифицировать различные энергоисточники", - сказал Орбан в среду на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

"Но мы также хотим сохранить свой суверенитет в отношении транзитных стран. Мы не хотим зависеть от транзитных стран - если в Венгрию из России газ поступает только через Украину, это с точки зрения суверенитета не очень приемлемое решение. Для нас важно, чтобы с разных направлений поступал газ на территорию Венгрии, и чем раньше мы сможем присоединиться к "Турецкому потоку", тем лучше", - заявил Орбан, подчеркнув, что таким образом Венгрия не будет "уязвима в этом понятии".

При этом Орбан обратил внимание и на "сербский аспект" в вопросе поставок газа.

"Сербия - надежный партнер для Венгрии, и Венгрия всегда получала именно тот газ, в котором страна нуждалась. Я знаю, что суверенитет очень важен не только для нас, но и для сербской стороны - они хотят получать газ не только через нашу территорию, но и по другому направлению", - отметил Орбан.

Он выразил уверенность, что Венгрия и Сербия разрешат этот вопрос с учетом интересов обеих стран.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил: "Говорили и об урегулировании кризиса в Украине. Прежде всего, применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей в Европе российскими энергоносителями".

"Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу. Подземные хранилища позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе в моменты пиковых нагрузок. Рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу и по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым - как по северному, так и по южному", -добавил Путин

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