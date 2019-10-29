Политика

16:06 29.10.2019

Ткаченко выступает за определение в законопроекте об аудиовизуальных услугах понятия "язык вражды"

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Ткаченко выступает за определение в законопроекте об аудиовизуальных услугах понятия "язык вражды"

 Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко считает целесообразным в законопроекте об аудиовизуальных услугах определить понятие "язык вражды" в средствах массовой информации и высказываниях народных депутатов.

"Мы стали свидетелями того, что один из членов нашего комитета (народный депутат из фракции" Европейская солидарность " София Федина - ИФ), использовала, так сказать, язык ненависти в отношении высших должностных лиц государства... Очевидно, мы используем эту историю, чтобы в законе об аудиовизуальных услугах растолковать в дальнейшем, что означает язык ненависти как то в СМИ, так и (использовании - ИФ) деятелями, которые выполняют государственные полномочия, в том числе народными депутатами ", - сказал Ткаченко на заседании комитета во вторник.

Теги: #ткаченко #закон #информполитика
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