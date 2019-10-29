Политика

12:56 29.10.2019

Аваков: Вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с Россией

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Аваков: Вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с Россией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сомневается в том, что Украина сможет достичь с Россией мира путем переговоров, но попробовать стоит, сообщает пресс-служба МВД.

"По моему мнению, мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегически войну. Разведение - это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с россиянами, я в это не верю", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД во вторник.

В то же время он подчеркнул, что если есть путь, который можно пройти и убедиться в обратном, то это стоит сделать, не переходя "красные линии".

Теги: #оос #аваков #золотое
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