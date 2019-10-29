Политика

01:44 29.10.2019

Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

2 мин читать

Палата общин Великобритании проголосовала против выдвинутого британским правительством предложения провести в стране досрочные выборы, сообщают в понедельник британские СМИ.

За досрочные выборы высказались 299 депутатов, что на 135 меньше необходимого числа.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал провести выборы 12 декабря.

Первые две его инициативы - 4 и 9 сентября - не набрали достаточного количества голосов.

Теперь, когда инициатива провалилась в третий раз, Джонсон заявил, что он представит на рассмотрение парламента законопроект, а не инициативу о выборах.

В отличие от предыдущих инициатив, законопроекту не требуется поддержка двух третей депутатов, для его принятия достаточно простого большинства.

Таким образом, шансы Джонсона на проведение досрочных выборов повысятся, так как досрочные выборы готовы поддержать не только консерваторы, но и Либеральные демократы и Шотландская национальная партия.

"Эта палата больше не может держать страну в заложниках", - сказал в свою очередь Джонсон.

Ожидается, что этот законопроект правительство представит во вторник.

Для того, чтобы правительство смогло организовать досрочные выборы в Великобритании, ему требовалась поддержка двух третей членов палаты общин, то есть 434 депутатов. У Консервативной партии Бориса Джонсона в палате общин 288 мест.

Лейбористы заявляли, что поддержат выборы только в том случае, если правительство исключит возможность Brexit без соглашения с Брюсселем, а ЕС даст согласие на продление сроков Brexit.

В то же время, Шотландская национальная партия и Либеральные демократы выступают за то, чтобы провести выборы раньше, чем того хотел Джонсон - 9 декабря.

Последние опросы в Великобритании показывают, что в основном британские подданные выступают за досрочные выборы. Так, опрос Ipsos Mori свидетельствует, что 44% респондентов выборы поддерживают, а 27% выступают против. В то же время, в опросе YouGov, выбирая между выборами и новым референдумом по Brexit, 35% опрошенных поддержали выборы, 40% - референдум.

Предложение Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как в минувший вторник палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit.

В итоге Джонсон 20 октября попросил у Брюсселя отсрочки по сроку выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года. Ранее он заверял, что "скорее умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о переносе Brexit.

Теги: #великобритания #голосование #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:14 28.10.2019
Джонсон согласился на продление сроков Brexit до 31 января, но хочет досрочных выборов, чтобы решить вопрос с постоянными переносами сроков Brexit

Джонсон согласился на продление сроков Brexit до 31 января, но хочет досрочных выборов, чтобы решить вопрос с постоянными переносами сроков Brexit

12:02 28.10.2019
В ЕС согласились перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года

В ЕС согласились перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года

10:07 28.10.2019
Британский парламент проголосует по предложению о досрочных выборах

Британский парламент проголосует по предложению о досрочных выборах

19:34 27.10.2019
"Левые" и "Альтернатива для Германии" лидируют на региональных выборах в ФРГ

"Левые" и "Альтернатива для Германии" лидируют на региональных выборах в ФРГ

20:54 24.10.2019
Джонсон призовет членов парламента провести досрочные выборы 12 декабря - СМИ

Джонсон призовет членов парламента провести досрочные выборы 12 декабря - СМИ

12:53 23.10.2019
В Великобритании в грузовике обнаружили 39 тел

В Великобритании в грузовике обнаружили 39 тел

08:47 22.10.2019
Трюдо вновь возглавит правительство Канады

Трюдо вновь возглавит правительство Канады

01:22 22.10.2019
Цукерберг видит попытки РФ, Ирана и КНР вмешаться в американские выборы 2020 года

Цукерберг видит попытки РФ, Ирана и КНР вмешаться в американские выборы 2020 года

17:04 21.10.2019
В Париже выступают против новой отсрочки по Brexit

В Париже выступают против новой отсрочки по Brexit

12:15 21.10.2019
Депутаты от "Слуги народа" провалили голосование в профильном комитете законопроекта об отмене коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

Депутаты от "Слуги народа" провалили голосование в профильном комитете законопроекта об отмене коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и ЕК подчеркивают: новый контракт по транзиту российского газа через ГТС Украины должен быть долгосрочным и на значительный объем - МИД

Экс-главе НАПК Корчак выдвинуто подозрение в недекларировании автомобиля

Зеленский сменил главу Киевской облгосадминистрации – вместо Бно-Айрияна этот пост занял Чернышев

Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата представителей США в четверг рассмотрит резолюцию, нацеленную на продвижение процесса импичмента Трампа

Новый график разведения сил на Донбассе обсудит Контактная группа по Украине в Минске

Зеленский надеется на значительный рост экономики в 2020 г.

Украина и ЕК подчеркивают: новый контракт по транзиту российского газа через ГТС Украины должен быть долгосрочным и на значительный объем - МИД

МВД поддерживает боевые подразделения, которые защищают Украину

Суд обязал ГБР расследовать "слив" руководством НАБУ секретной информации по заявлению Шокина

Новый закон о столице будет принят до конца года, считают в "Слуге народа"

Новый глава Киевской ОГА является профессионалом топ-менеджером - первый замглавы ОП

ЦИК пересчитывает голоса в округе №198

"Слуга народа" предлагает нардепам подписать обращение к американским конгрессменам относительно полка "Азов"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА