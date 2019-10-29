Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

Палата общин Великобритании проголосовала против выдвинутого британским правительством предложения провести в стране досрочные выборы, сообщают в понедельник британские СМИ.

За досрочные выборы высказались 299 депутатов, что на 135 меньше необходимого числа.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал провести выборы 12 декабря.

Первые две его инициативы - 4 и 9 сентября - не набрали достаточного количества голосов.

Теперь, когда инициатива провалилась в третий раз, Джонсон заявил, что он представит на рассмотрение парламента законопроект, а не инициативу о выборах.

В отличие от предыдущих инициатив, законопроекту не требуется поддержка двух третей депутатов, для его принятия достаточно простого большинства.

Таким образом, шансы Джонсона на проведение досрочных выборов повысятся, так как досрочные выборы готовы поддержать не только консерваторы, но и Либеральные демократы и Шотландская национальная партия.

"Эта палата больше не может держать страну в заложниках", - сказал в свою очередь Джонсон.

Ожидается, что этот законопроект правительство представит во вторник.

Для того, чтобы правительство смогло организовать досрочные выборы в Великобритании, ему требовалась поддержка двух третей членов палаты общин, то есть 434 депутатов. У Консервативной партии Бориса Джонсона в палате общин 288 мест.

Лейбористы заявляли, что поддержат выборы только в том случае, если правительство исключит возможность Brexit без соглашения с Брюсселем, а ЕС даст согласие на продление сроков Brexit.

В то же время, Шотландская национальная партия и Либеральные демократы выступают за то, чтобы провести выборы раньше, чем того хотел Джонсон - 9 декабря.

Последние опросы в Великобритании показывают, что в основном британские подданные выступают за досрочные выборы. Так, опрос Ipsos Mori свидетельствует, что 44% респондентов выборы поддерживают, а 27% выступают против. В то же время, в опросе YouGov, выбирая между выборами и новым референдумом по Brexit, 35% опрошенных поддержали выборы, 40% - референдум.

Предложение Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как в минувший вторник палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit.

В итоге Джонсон 20 октября попросил у Брюсселя отсрочки по сроку выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года. Ранее он заверял, что "скорее умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о переносе Brexit.