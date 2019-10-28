Суд обязал ГБР расследовать "слив" руководством НАБУ секретной информации по заявлению Шокина

Шевченковский районный суд Киева обязал государственное бюро расследований (ГБР) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения, изложенные в заявлении экс-генпрокурора Виктора Шокина относительно незаконного сбора и передачи его личных данных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" от адвокатов Шокина, соответствующее постановление было вынесено 28 октября 2019 года.

"Обязать уполномоченного следователя (уполномоченное лицо) Государсвенного бюро расследований безотлагательно, но не позже 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения, изложенные в заявлении Шокина Виктора Николаевича от 16 октября 2019 года", - говорится в решении суда.

Как сообщалось, 9 октября Деркач обнародовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Согласно его данным, сотрудница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу бывшего министра экологии и владельца "Burisma Group" Николая Злочевского. Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые переводят представителям "Burisma Group" , в том числе и Хантеру Байдену.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по Burisma, но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала "неприкрытое раздражение Джо Байдена", и его пятый в течении двух лет визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина из-за дела Злочевского и "Burisma Group".

Как сообщал Деркач, "предметом давления стал $1 млрд кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине".

16 ноября ГБР зарегистрировало заявление Шокина о разглашении сотрудниками НАБУ данных, составляющих тайну досудебного расследования, а также сливе персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, соответствующее заявление было подано Шокиным на основании фактов, обнародованных 9 октября народным депутатом Андреем Деркачем о давлении посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

По мнению Шокина, НАБУ незаконно получило в Государственной миграционной службе его личную карточку, а также незаконно передала ее посольству США. Данный "слив", по мнению экс-генпрокурора, был осуществлен для давления на него со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена.