Политика

11:23 28.10.2019

Украине нужно было держаться подальше от неофициального окружения Трампа, считает Ермак

2 мин читать
Украине нужно было держаться подальше от неофициального окружения Трампа, считает Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что Украине следовало бы держаться подальше от неофициальных представителей президента США Дональда Трампа.

Как следует из статьи, размещенной в издании The New Yorker, украинская сторона пыталась найти выход их затруднительной ситуации по организации встречи президента Украины и США. В частности, из недавних показаний временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора в Конгрессе стало известно, что 29 мая Трамп пообещал Зеленскому встречу в Белом доме, но не назначил дату.

После чего спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер позвонил Ермаку и сказал, что если Зеленскому удастся убедить Трампа в том, что он примет меры по различным вопросам, представляющим политический интерес для президента США, то "мы определим дату визита Зеленского в Вашингтон".

Ермак сказал журналисту, что в Киеве "старались не расстраивать Трампа, хотя знали, что не можем ответить на этот вопрос так, чтобы это удовлетворило все стороны".

"В начале августа Ермак и Джулиани (личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани – ИФ) решили встретиться в Мадриде. "Почему мы должны полагаться на спекуляции и разговоры с других рук?". Но разговор, похоже, привел к еще большему замешательству: Джулиани покинул совещание с впечатлением, что Украина продолжит расследование в деле Байдена и роли Украины в американских выборах 2016 года, а Ермак полагал, что дал лишь общие заверения, что новая администрация будет рассматривать целый ряд дел в рамках своей общей антикоррупционной повестки дня", - отмечает издание.

Ермак задался вопросом, было ли взаимодействие с такими неофициальными представителями президента США Трампа, как Джулиани, ошибкой.

"Люди хотели принести президенту хорошие новости. Я встретил Джулиани, я все уладил. Но это никогда не было так просто. Мы должны были держаться подальше", - добавил он.

По словам помощника президента Зеленского, в случае, если у президента Трампа или других чиновников были какие-то беспокойства, "наиболее логичным решением было бы организовать встречу между генпрокурором Барром (генпрокурор США Уильям Барр - ИФ) и нашим генпрокурором, на которой они смогли бы обсудить все вопросы, касающиеся сотрудничества между США и Украиной".

Теги: #сша #трамп #мнение #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:59 28.10.2019
Украина и США обсудят отмену пошлины на поставки металлопродукции в США в рамках Торгово-инвестиционного совета 1 ноября

Украина и США обсудят отмену пошлины на поставки металлопродукции в США в рамках Торгово-инвестиционного совета 1 ноября

10:35 28.10.2019
Украина с 30 октября вернется в Генерализированную систему преференций США

Украина с 30 октября вернется в Генерализированную систему преференций США

20:05 27.10.2019
Разумков надеется, что информация о возможном заинтересованном голосовании в финансовом комитете не подтвердится

Разумков надеется, что информация о возможном заинтересованном голосовании в финансовом комитете не подтвердится

17:04 27.10.2019
Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу - газета

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу - газета

16:37 27.10.2019
США уверены, что аль-Багдади мертв, проведен тест ДНК - Трамп

США уверены, что аль-Багдади мертв, проведен тест ДНК - Трамп

16:04 27.10.2019
Трамп объявил о гибели лидера ИГ аль-Багдади

Трамп объявил о гибели лидера ИГ аль-Багдади

14:42 27.10.2019
В Анкаре и Багдаде заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе

В Анкаре и Багдаде заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе

14:40 27.10.2019
Курдские ополченцы сообщают об успешной совместной боевой операции с США

Курдские ополченцы сообщают об успешной совместной боевой операции с США

10:23 27.10.2019
Американские судмедэксперты проверяют данные о гибели лидера ИГ

Американские судмедэксперты проверяют данные о гибели лидера ИГ

10:11 26.10.2019
Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации

Украинцам из диаспоры нужно разрешить получение двойного гражданства – вице-премьер Кулеба

Украина готова к диалогу в ПАСЕ, но не к компромиссам по территориальной целостности – Разумков

Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий

Дубилет намерен изучить возможность отмены требования о предоставлении медсправок

Дубинский обнародовал заключение специалиста по результатам исследования на полиграфе

Аргентина ужесточила валютный контроль после победы Фернандеса на президентских выборах

Британский парламент проголосует по предложению о досрочных выборах

Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию на северо-востоке Сирии

Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

Посол Украины в Малайзии стал по совместительству послом в Демократической Республике Тимор-Лешти – указ

Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации

Украине нужно добиваться от союзников предоставления ПДЧ в НАТО – замглавы МИД Божок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА