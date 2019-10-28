Украине нужно было держаться подальше от неофициального окружения Трампа, считает Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что Украине следовало бы держаться подальше от неофициальных представителей президента США Дональда Трампа.

Как следует из статьи, размещенной в издании The New Yorker, украинская сторона пыталась найти выход их затруднительной ситуации по организации встречи президента Украины и США. В частности, из недавних показаний временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора в Конгрессе стало известно, что 29 мая Трамп пообещал Зеленскому встречу в Белом доме, но не назначил дату.

После чего спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер позвонил Ермаку и сказал, что если Зеленскому удастся убедить Трампа в том, что он примет меры по различным вопросам, представляющим политический интерес для президента США, то "мы определим дату визита Зеленского в Вашингтон".

Ермак сказал журналисту, что в Киеве "старались не расстраивать Трампа, хотя знали, что не можем ответить на этот вопрос так, чтобы это удовлетворило все стороны".

"В начале августа Ермак и Джулиани (личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани – ИФ) решили встретиться в Мадриде. "Почему мы должны полагаться на спекуляции и разговоры с других рук?". Но разговор, похоже, привел к еще большему замешательству: Джулиани покинул совещание с впечатлением, что Украина продолжит расследование в деле Байдена и роли Украины в американских выборах 2016 года, а Ермак полагал, что дал лишь общие заверения, что новая администрация будет рассматривать целый ряд дел в рамках своей общей антикоррупционной повестки дня", - отмечает издание.

Ермак задался вопросом, было ли взаимодействие с такими неофициальными представителями президента США Трампа, как Джулиани, ошибкой.

"Люди хотели принести президенту хорошие новости. Я встретил Джулиани, я все уладил. Но это никогда не было так просто. Мы должны были держаться подальше", - добавил он.

По словам помощника президента Зеленского, в случае, если у президента Трампа или других чиновников были какие-то беспокойства, "наиболее логичным решением было бы организовать встречу между генпрокурором Барром (генпрокурор США Уильям Барр - ИФ) и нашим генпрокурором, на которой они смогли бы обсудить все вопросы, касающиеся сотрудничества между США и Украиной".