Политика

09:46 26.10.2019

Украина готова к диалогу в ПАСЕ, но не к компромиссам по территориальной целостности – Разумков

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Украина готова к диалогу в ПАСЕ, но не к компромиссам по территориальной целостности – Разумков

Возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) остается неприемлемым для Украины, а ситуация с полномочиями украинской делегации в этой организации неясна, подчеркнул председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

"Для Украины остается неприемлемым возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", - сказал Разумков, которого цитирует сайт Верховной Рады в субботу.

Он заверил генсека СЕ в готовности Украины работать для пользы Европы и Совета Европы. При этом спикер Рады отметил, что группа "Балтик плюс" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека - ключевые, как для Европы, так и для Украины", - сказал он.

Разумков поблагодарил Пейчинович-Бурич за позицию по соблюдению прав человека, особенно на временно оккупированных территориях. "Фактически все страны мира понимают, что часть территории, как на Донбассе, так и в Крыму, - это украинские территории. Я понимаю, что механизмы возвращения этих территорий будут отличаться, но и там, и там находится самая большая ценность нашего государства – люди", - отметил он.

Как сообщалось, 20 сентября состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Возглавила делегацию нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

23 сентября Ясько опубликовала заявление украинской делегации о решении не подавать свои полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября.

"Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - сказано в заявлении.

В начале октября Украина вместе с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией создали совместную группу "Балтик плюс" в ПАСЕ, главной задачей которой будет продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, частей Восточной Украины, Грузии и Молдовы.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за оккупации Крыма и части Донбасса.

В конце июня 2019 года ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее.

Теги: #пасе #разумков
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