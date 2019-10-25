Политика

11:02 25.10.2019

"Слуга народа" намерена внести в Раду законопроект об АМКУ как только завершится работа над приоритетными

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"Слуга народа" намерена внести в Раду законопроект об АМКУ как только завершится работа над приоритетными

Фракция "Слуга народа" намерена внести в Верховную Раду законопроект об Антимонопольном комитете Украины одним из первых после того, как завершит работу над законопроектами, которые президент определил как приоритетные, сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития и представитель этой политической силы Дмитрий Наталуха.

"После отработки приоритетных законопроектов президента новый закон об АМКУ будет одним из первых, которые мы попробуем внести в Верховную Раду. Для нас это критично", – сказал Наталуха в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, во фракции "Слуга народа" этим занимаются народные депутаты Роксолана Пидласа и Людмила Буймистер.

Теги: #верховная_рада #законопроект #слуга_народа #амку
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