"Слуга народа" намерена внести в Раду законопроект об АМКУ как только завершится работа над приоритетными

Фракция "Слуга народа" намерена внести в Верховную Раду законопроект об Антимонопольном комитете Украины одним из первых после того, как завершит работу над законопроектами, которые президент определил как приоритетные, сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития и представитель этой политической силы Дмитрий Наталуха.

"После отработки приоритетных законопроектов президента новый закон об АМКУ будет одним из первых, которые мы попробуем внести в Верховную Раду. Для нас это критично", – сказал Наталуха в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, во фракции "Слуга народа" этим занимаются народные депутаты Роксолана Пидласа и Людмила Буймистер.