Политика

15:02 24.10.2019

Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября – Маркарова

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Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября – Маркарова

Правительство Украины намерено до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению, сообщила глава Министерства финансов Оксана Маркарова.

"Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет (проект бюджета – ИФ) ко второму чтению", – сказала она журналистам в кулуарах форума "Дирижеры изменений" в четверг.

Теги: #верховная_рада #госбюджет #маркарова #кабмин
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