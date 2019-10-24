Нардеп Василевская-Смаглюк проходит тест на полиграфе в помещении комитета Рады по финансам

Народный депутат (фракция "Слуга народа"), член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк в четверг проходит тест на полиграфе.

Процедура проходит в помещении этого комитета.

Ранее Василевская-Смаглюк сообщила, что она сама пригласила полиграфолога и предложила пройти процедуру своим коллегам по комитету.

Процесс тестирования транслируют онлайн некоторые украинские телеканалы.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере по 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Накануне тест на полиграфе прошли нардепы Александр Качура и Александр Дубинский.